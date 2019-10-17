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هبوط جديد للدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شهدت السوق الموازية، ارتفاعا جديدا للدينار الليبي أمام العملات الأجنبية على مكاسبة خلال التعاملات المسائية، وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم ، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة ونقلا عن سوق المشير في طرابلس.

-دولار = 4.15.5
-دولار حوالة تركيا/دبي= 4.12

-دولار بشيك المصدق =4.27 دينار مصرف الجمهورية
-دولار بشيك المصدق =4.30 دينار مصرف التجارة والتنمية

-اليورو =4.52 دينار
-الباوند =5.08 دينار

-بطاقات 500$ دولار =3.60 دينار
-بطاقات 10الف دولار =3.70 دينار

-100دينار ليبي =69.5 دينار تونسي
-100 دينار تونسي =142دينار ليبي
-100دينار ليبي =391جنيه مصري

-الذهب المسبوك =146للجرام
-الذهب الكسر عيار 143=18 للجرام
-الفضة الكسر =1.95للجرام.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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