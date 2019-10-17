الوطنية للنفط تطمح لزيادة إنتاج النفط إلى 2.1 مليون برميل يوميا بحلول 2024

أخبار ليبيا24

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تهدف إلى زيادة معدّلات الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل من النفط و4 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2024.

وأفادت المؤسسة، أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، اجتمع بعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن، حيث قام الدكتور جمال هويسة -مستشار أول مجلس الإدارة باستعراض استراتيجية المؤسسة للسنوات الخمس القادمة، والتي تهدف إلى زيادة معدّلات الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل من النفط و4 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2024، وذلك شريطة تحسن الأوضاع الأمنية في ليبيا وتوفر التمويلات الكافية لذلك.

وأضافت، أن هويسة استعراض أيضًا مختلف الفرص التجارية المتاحة أمام المشترين والمستثمرين الدوليين في قطاع النفط الليبي.

ونقلت المؤسسة عن صنع الله قوله، “إنّ برنامجنا الاستثماري يشمل عدّة مجالات بما في ذلك الاستكشاف والحفر البيني وحقن المياه وصيانة الآبار النفطية وتطوير الحقول الجديدة وإعادة تأهيل المنشآت المتضرّرة وتوسيعها، كما أننا بحاجة إلى دفع الفواتير المعلّقة للشركات الخدمية، بما يساهم في استعادة الثقة في القطاع”.

وأضاف، “إن ليبيا تعتبر أهم مورّد للنفط في منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما أنّ لدينا بنية تحتية جيدة تحتاج الى بعض التأهيل، إضافة إلى أن مختلف العروض التي نقدّمها فيما يتعلّق بعمليات الاستكشاف والانتاج تعتبر استثنائية، حيث أنها تخلو في معظم الحالات من المخاطر الجيولوجية”.

وتطرّق صنع الله خلال اجتماع حضره عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من كل من وزارات الخارجية والخزانة والطاقة بالولايات المتحدة، إلى مختلف التحديات التي تواجه عمليات المؤسسة، والناجمة أساسا عن عدم استقرار الأوضاع الأمنية.

كما تطرّق إلى عدم توفر التمويل الكافي؛ الأمر الذي يحول دون رفع القدرة الإنتاجية، بل قد يتسبب أيضا في تراجع حادّ للإنتاج.

ودعا صنع الله إلى ضرورة تعزيز مبدأ الشفافية في كافة المؤسسات الحكومية الليبية، بما يضمن تحملها مسؤولية كل دينار ليبي يتم صرفه وانفاقه.

واستشهد صنع الله في هذا الإطار بالمبادرة التي قامت بها المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الصدد، والمتمثلة في الكشف عن الإيرادات النفطية بشكل شهري.

وحضر الاجتماع كل من وزير التخطيط المفوض بحكومة الوفاق الطاهر الجهيمي، ووزير المالية المفوض فرج بومطاري، ومحافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، وسفير ليبيا لدى الولايات المتحدة الأميركية، وفاء بوقعيقيص، إضافة إلى عدد من الممثلين عن صندوق النقد والبنك الدوليين.

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