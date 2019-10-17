ميزانية ليبيا لعام 2020 تقدر بأقل من 48 مليار دينار ليبي

أخبار ليبيا24

كشفت حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة اليوم الخميس إن ميزانية ليبيا للعام 2020 تقدر بأقل قليلا من 48 مليار دينار ليبي، وذلك بعد يوم من رفع الدعم من على مادة الكيروسين المستخدم لأغراض الصناعة والتجارة، في إطار برنامج إصلاحات.

ووفقًا لوكالة رويترز؛ قالت وزارة الاقتصاد إن الميزانية ستكون جاهزة في ديسمبر لتسري مع بداية العام، مشيرة إلى أنها “ستكون متوازنة ولا يوجد عجز، ولا يوجد دين عام”.

وأضافت، أن الاختلالات ستعالج داخل الميزانية نفسها بدون اقتراض. وأشارت الوزارة إلى أن العمليات العسكرية في طرابلس كانت لها “تأثير كبير وسلبي” على الإصلاحات الاقتصادية منذ اندلاع القتال في أبريل.

واعتبرت الوزارة أن عملية تحرير طرابلس التي يقودها الجيش الوطني عطلت أيضا تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، حيث كان من المتوقع أن يبدأ إصلاح دعم الوقود بحلول نهاية أبريل.

ورفعت يوم الأربعاء وزارة الاقتصاد الدعم عن الكيروسين للاستخدامات التجارية والصناعية فقط، في أول خطوة على طريق إصلاح دعم الوقود، حيث رفعت السعر إلى 850 درهمًا. وأشارت الوزارة إلى أن هذا السعر هو سعر تكلفة الإنتاج الحالي للكيروسين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24