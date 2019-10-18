السفارة الليبية لدى أمريكا تعلن استرجاعها المبلغ المسروق من الملحقية العسكرية

أعلنت السفارة الليبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تمكنت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية، والأجهزة الأمريكية المختصة، ودائرة جباية الأموال الأمريكية، من إرجاع المبلغ المالي الذي تمت سرقته، خلال عملية قرصنة واختراق لحساب الملحقية العسكرية.

وأشار السفارة في بيان لها، حول ملابسات الحادثة، أنها قامت بشكل عاجل بعد سرقة المبلغ، بمخاطبة المصرف مطالبة التحقق من حركة الحساب وإرجاع البملغ المالي، الذي تم سحبه، باعتبار أن السفارة لم تسحب المبلغ، ولم تصدر أي صكّ لأي جهة أو شخص، وليس لها علاقة بهذه التحويلات.

وأوضحت السفارة الليبية لدى واشنطن، أنها أبلغت وبشكل موازٍ، وزارة الخارجية في حكومة الوفاق والأجهزة ذات العلاقة في ليبيا، بتفاصيل الواقعة والإجراءات التي اتخذتها السفارة بالخصوص.

ودعت السفارة في بيانها، كافة الوسائل إلى تحري الدقة والمصداقية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي يروجها ضعاف النفوس، معلنة أنها على الاستعداد للتواصل لتقديم أي توضيحات بالخصوص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية