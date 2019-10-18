اقتصاد

تونس تحتضن المنتدى السنوي لتطوير قطاع الطاقة في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

من المنتظر أن تعقد في تونس خلال اليومين الحادي والعشرين والثاني والعشرين من أكتوبر الجاري أعمال المنتدى السنوي لتطوير قطاع الطاقة في ليبيا بمشاركة المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء ورجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص، بإدارة منتدى تطوير القطاعات.

ويهدف المنتدى لبحث حلول تخص رفع القدرة الإنتاجية لاستخراج النفط في ليبيا، وتعزيز فرص الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتحسين مستويات تأمين المنشآت النفطية، وتطوير قطاع الكهرباء وما يمكن تقديمه من القطاع في مجال الطاقة.

ومن المنتظر أن يشارك في المنتدى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس إدارة شركة الكهرباء عبد المجيد حمزة بالإضافة لخبراء الطاقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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