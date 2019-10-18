اقتصاد

“حرب طرابلس” تهزّ أسواق النفط العالمية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مسؤول تنفيذي بشركة توتال الجمعة على هامش المؤتمر الدولي لشركات البترول والغاز الطبيعي المنعقد في “تشوشان” بالصين إن أسواق النفط فقدت مليوني برميل يوميا من إمدادات الخام هذا العام لأسباب سياسية وأمنية أبرزها الحرب الدائرة في طرابلس.

وأشار المسؤول إلى أن هذا النقص زاد بسبب تزامن حرب طرابلس مع بعض المشاكل أبرزها إغلاق مؤقت لصمامات في منطقة الحمادة تربط حقل الشرارة الذي يعد أكبر الحقول النفطية في ليبيا والذي ينتج نحو 300 ألف برميل يوميا.

وتطرق مسؤول توتال إلى عوامل أخرى حصلت المدة الماضية ساهمت في التأثير السلبي على إمدادات النفط العالمية من بينها حادثة أرامكو التي تعرضت لهجوم تسبب في فقدان ما نسبته 50% من إنتاجها العام قبل أن تعود بشكل تدريجي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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