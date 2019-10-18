المركزي يُحذّر من نشر بيانات عملاء المصارف

أصدرت إدارة الرقابة على المصارف والنقد في مصرف ليبيا المركزي بقيادة مصباح المزوغي كتابا وجهته لمدراء المصارف تحذر فيه من ضرورة عدم نشر بيانات عملائها المتحصلين على مخصصات أرباب الأسر.

وشدد المركزي في كتابه الصادر الخميس على أن مسألة نشر البيانات أمر ممنوع على أي وسيلة من بينها مواقع التواصل الاجتماعي ومن بين البيانات التي لوحظ انتشارها مؤخرا الرقم الوطني للعميل وأرقام الحسابات وغيرها من البيانات التي اعتبرها المركزي انتهاكا صريحا للخصوصية.

وطالب المصرف المركزي مدراء المصارف بضرورة حفظ بيانات المواطنين وطالب المزوغي بأخذ الأمر بكل جدية منوها أن إدارة المركزي ستحاسب كل المخالفين عن تنفيذه وفقا لما ينص عليه القانون.

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