اقتصاد

إيني: الغاز الليبي مهم للدول الأوروبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي المتخصصة في مجالات النفط والغاز خلال مقابلة صحفية نشرتْها وكالة أكي الإيطالية المناطق الجغرافية المهمة لأعمال الشركة وباقي الشركات الأوروبية.

وقال ديسكالزي إن ليبيا من بين المناطق المهمة لإيني بالإضافة لدول منطقة شرق البحر المتوسط لما تملكه من احتياطيات من الغاز الطبيعي التي تصل الى عشرة آلاف مليار متر مكعب.

وشدد ديسكالزي على أهمية المنطقة بصفة عامة لعموم قارة أوروبا ولم يخف المدير التنفيذي لإيني تخوفه من الأزمة التركية القبرصية فيما يتعلق بتصعيد عسكري متوقع لتركيا في المنطقة والبحر المتوسط مشددا على أن إيني تمتلك مشروعات مشتركة مع توتال في المياه الإقليمية القبرصية لاكتشاف آبار للغاز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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