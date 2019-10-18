بعد رفع الدعم عن مادة الكيروسين .. اقتصاد الوفاق ترفع ميزانية 2020 إلى 48 مليار دولار

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، أن ميزانية ليبيا لعام 2020م، تقدر بأقل من 48 مليار دينار ليبي، أي نحو 34 مليار دولار، وذلك بعد يوم من قيامها بإجراء زيادة كبيرة في أسعار الكيروسين، في إطار برنامج إصلاحات.

وذكرت وزارة الاقتصاد بالحكومة، في بيان لها، نشرته وكالة “رويترز”، أن الميزانية، التي ستكون جاهزة في ديسمبر القادم، لتسري مع بداية العام الجديد، ستكون متوازنة، مؤكدة أنه لا يوجد عجز، ولا يوجد دين عام.

الوزارة أضافت، أن الاختلالات ستعالج داخل الميزانية نفسها بدون اقتراض، مُبينة أن ميزانية 2019م، بلغت نحو 33.83 مليار دولار، وأنه تمت الموافقة عليها بعد أشهر من المُشاحنات.

وبينت أن الحرب على طرابلس، كان له تأثير كبير وسلبي على الإصلاحات الاقتصادية منذ اندلاع القتال في أبريل الماضي، لافتة إلى أنه عطل أيضًا تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، حيث كان من المتوقع أن يبدأ إصلاح دعم الوقود بحلول نهاية أبريل الماضي.

وواصلت وزارة الاقتصاد أن الهجوم على طرابلس، أثر أيضًا على أسعار السلع الزراعية واللحوم، مُبينة أنه هناك احتياطيات تكفي ما يصل إلى أربعة أشهر.

واختتمت أن المكافأة التي تم الإعلان عنها أثناء عيد الأضحى الماضي، وقدرها ثلاثة آلاف دينار لكل مقاتل بالقوات التابعة لقوات الوفاق، لم يتم صرفها حتى الآن بسبب ما وصفتها بـ”الكثير من الإجراءات البيروقراطية، مؤكدة أن الإنفاق على الحرب متغير ويزداد كلما طالت الحرب.

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