المؤسسة الوطنية للنفط تستكمل عملية الربط الكهربائي لتغذية حقل الفيل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، البدء في عملية استكمال عملية الربط الكهربائي لتغذية حقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية، من محطة توليد الكهرباء التابعة لحقل الفيل، التابع لشركة مليته للنفط والغاز.

وأوضحت المؤسسة، أن شركة أكاكوس أصبح بإمكانها القيام بعمليات الصيانة لمحطة التوليد الخاصة بها دون الحاجة الى إيقاف عملياتها.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط، عن بدء عملية تزويد حقل الشرارة بقدرة 4 ميغاوات، وأن الزيادة تمت تدريجياً إلى أن وصلت إلى قدرة 9 ميغاوات.

وأضافت المؤسسة، أن هذه الجهود تأتي ضمن التعاون مع الشركات التابعة لها، لاستكمال مشاريعها وتطوير آدائها.

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