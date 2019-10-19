اقتصاد

البريقة: خيرالله متهم بقضايا فساد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت شركة البريقة بطرابلس الجمعة بيان تنديد بما قام به رئيس إدارة الشركة في بنغازي خيرالله صالح من إجراءات تخص تسلم موظفين لمهام وظائفهم بشكل إجباري حسب وصف البيان.

وأضافت البريقة أن خيرالله متهم بقضايا فساد إداري ومالي، وأن ملفه أحيل للتحقيق لدى مكتب النائب العام وشددت البريقة على رفضها التام لتشكيل جسم مواز لها في بنغازي.

وكانت البريقة في طرابلس برئاسة عماد بن كورة قد بعثت قبل أيام كتابا لموظفيها في المنطقتين الشرقية والوسطى تخاطبهم فيه بعدم الامتثال لقرارات رئيس إدارة الشركة في بنغازي خير الله صالح فيما يتعلق بإجراءات تضمنت إعفاء شخصيات قيادية من مناصبها في المنطقتين الوسطى والشرقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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