“الجمهورية – تاجوراء” يرفع سقف السحب

أعلن مصرف الجمهورية فرع تاجوراء الوسط عن رفعه لسقف السحب إلى خمسة آلاف دينار اعتبارا من غد الأحد وأوضحت إدارة الفرع لكافة العملاء لمن ليس لديهم دفتر شيكات بضرورة اصطحاب اثبات الهوية مشددة في الوقت ذاته على أن عملية السحب لن تتم إلا لعملاء الفرع فقط.

وهذه المرة الثانية لفرع الوسط التي يرفع فيها قيمة السقف لخمسة آلاف دينار خلال شهرين تخلل الفترة ذاتها سقف سحب تراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دينار.

وتشهد المصارف التجارية توفر سيولة نقدية بشكل جزئي بسبب ضخ المواطنين للأموال المحلية مقابل حصولهم على مخصصات أرباب الأسر بالدولار وإيداع التجار أموالا مقابل حصولهم على اعتمادات بالنقد الأجنبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية