اقتصاد

“الجمهورية – تاجوراء” يرفع سقف السحب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الجمهورية فرع تاجوراء الوسط عن رفعه لسقف السحب إلى خمسة آلاف دينار اعتبارا من غد الأحد وأوضحت إدارة الفرع لكافة العملاء لمن ليس لديهم دفتر شيكات بضرورة اصطحاب اثبات الهوية مشددة في الوقت ذاته على أن عملية السحب لن تتم إلا لعملاء الفرع فقط.

وهذه المرة الثانية لفرع الوسط التي يرفع فيها قيمة السقف لخمسة آلاف دينار خلال شهرين تخلل الفترة ذاتها سقف سحب تراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دينار.

وتشهد المصارف التجارية توفر سيولة نقدية بشكل جزئي بسبب ضخ المواطنين للأموال المحلية مقابل حصولهم على مخصصات أرباب الأسر بالدولار وإيداع التجار أموالا مقابل حصولهم على اعتمادات بالنقد الأجنبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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