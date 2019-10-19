اقتصاد

الانتهاء من إعداد المعاش الأساسي لـ”التضامن الاجتماعي”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة الميزانية في وزارة المالية بحكومة الوفاق عن إعداد قيمة المعاش الأساسي عن الربع الرابع من العام الجاري وذلك لاستكمال إجراءات تسييلها عن طريق إدارة الخزانة في الوزارة إلى حساب الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

وكان وكيل وزارة المالية في حكومة الوفاق قد ناقش الأربعاء الماضي مشكلة تأخر سداد المعاشات الأساسية خلال اجتماع موسع عقد في مقر الوزارة بطرابلس.

وحضر الاجتماع كل من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والمراقب المالي للوزارة وممثلين عن صندوق التضامن الاجتماعي والمراقب المالي لتسهيل صرف المعاشات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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