الانتهاء من إعداد المعاش الأساسي لـ”التضامن الاجتماعي”

أعلنت إدارة الميزانية في وزارة المالية بحكومة الوفاق عن إعداد قيمة المعاش الأساسي عن الربع الرابع من العام الجاري وذلك لاستكمال إجراءات تسييلها عن طريق إدارة الخزانة في الوزارة إلى حساب الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

وكان وكيل وزارة المالية في حكومة الوفاق قد ناقش الأربعاء الماضي مشكلة تأخر سداد المعاشات الأساسية خلال اجتماع موسع عقد في مقر الوزارة بطرابلس.

وحضر الاجتماع كل من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والمراقب المالي للوزارة وممثلين عن صندوق التضامن الاجتماعي والمراقب المالي لتسهيل صرف المعاشات.

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