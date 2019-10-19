صندوق النقد ينتظر مرسوما جديدا بشأن الوقود لتعديل برنامجه لإقراض الإكوادور

واشنطن-العنوان

قال صندوق النقد الدولي الجمعة إنه ينتظر الخطوة المقبلة من حكومة الإكوادور فيما يتعلق بدعم الوقود كي يواصل تعديل برنامجه لإقراض ذلك البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

وبعد احتجاجات عنيفة استمرت أياما وفي انتصار كبير لسكان الإكوادور الأصليين أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو يوم الاثنين تخليه عن إجراء أيده صندوق النقد الدولي بإنهاء دعم الوقود الذي استمر عشرات السنين بهدف معالجة الوضع المالي للبلاد.

وقال اليخاندور ويرنر مدير إدارة نصف الكرة الغربي بصندوق النقد الدولي “إننا في انتظار المرسوم الجديد الذي ستعلنه الحكومة فيما يتعلق بسياساتها الخاصة بسعر الوقود”.

وأضاف ويرنر خلال مؤتمر صحفي أثناء اجتماعات الخريف بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إن الصندوق ينتظر لإجراء تقييم لحزمة نهائية للسياسات.

المصدر-وكالات

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