مصدر يكشف لـ218 بنود اجتماع مصرف الساحل

قال مصدر مطلع يعمل في مصرف الساحل والصحراء اليوم السبت، لقناة “218” إن مجلس الإدارة للمصرف سيعقد اجتماعه يوم 27 اكتوبر الجاري في تونس، بحضور ممثلين من الجانب الليبي بينهم وزير المالية فرج بومطاري، وممثلين ومستثمرين من دول أفريقية أخرى تمتلك أسهما في المصرف.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن الاجتماع سيتناول الخطة المالية للعام 2019- 2020، ومراجعة تقرير الأداء المالي للمصرف، وخطة العمل للعام 2020.

وشهد مصرف الساحل والصحراء المدة الماضية تغييرا بأعضاء مجلس الإدارة بقرارات من وزير المالية بومطاري، الأمر الذي اعتبره البعض مخالفا للقانون، وأن أعضاء مجلس الإدارة الذي أُقيل بعض منهم لا تنطبق عليهم شروط سحب العضوية إلا في حالتين، الأولى انتهاء العضوية بمرور 4 سنوات من ممارسة مهام عضوية مجلس الإدارة، أو تسجيل مخالفات، وهو ما لم يحدث.

يُذكر أن ليبيا تمتلك من مصرف الساحل والصحراء بنسبة 56% بينما تمتلك 14 دولة أفريقية مانسبته 44% بنسب مختلفة، ويعد مصرف الساحل والصحراء أحد استثمارات وزارة المالية، ومن أبرز استثمارات المصرف في ليبيا مصرف الواحة الذي يملك منه ما يزيد عن 80%.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية