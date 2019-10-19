النائب الصالحين عبدالنبي: الحكومة المؤقتة أصدرت قرارًا لإنشاء مصفاة نفط في طبرق

أخبار ليبيا24-خاضّ

كشف عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي اليوم السبت أن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أصدر قرارًا يخول المؤسسة الوطنية للنفط بإنشاء مصفاة نفط في طبرق بقدرة إنتاجية 300 ألف برميل يومياً.

وقال عبدالنبي في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 “إن في السنوات الماضية كان تركيزنا على ضرورة توطين مصفاة في مدينة طبرق وقد استجاب رئيس الحكومة وأصدر قرارًا يخول المؤسسة الوطنية للنفط إنشاء مصفاة بطبرق بطاقة إنتاجية 300 ألف برميل يومياً”.

وأضاف، “أن هذه المصفاة ستستوعب ما لا يقل عن 2500 مستخدم في المستقبل”.

وأكد أن المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة المؤقتة خولتا شركة الراحلة للخدمات النفطية بضرورة تبني هذه المصفاة.

وأفاد أن شركة الراحلة بدأت في عقد اتفاقيات شراكة مع شركات عالمية لتنفيذ هذه المصفاة بنظام الاستثمار (بي أو تي).

وقال عبدالنبي، “إن اجتماعًا عقد في بلدية طبرق بحضور رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية لبلدية طبرق ومدير مكتب الأملاك العامة علي العبيدي لتخصيص قطعة أرض لإنشاء هذه المصفاة عليها”.

وأضاف، “أن الشركة المنفذة طلبت مساحة أرض تقدر بـ 15 هكتار لتشييد المصفاة عليها وتكون هذه الأرض قريبة من خط مسلة السرير القادم إلى طبرق وكذلك قربها من البحر لتصدير منتجاتها”، مشيرًا إلى أن المصفاة الحالية موجودة في طبرق وأصبحت وسط العمران وستكون هنالك صعوبة في بناء المصفاة الجديدة بجانبها.

وأوضح عبدالنبي، أن عميد بلدية طبرق تحدث مع شركة الخليج العربي للنفط ومع مصلحة التخطيط العمراني بضرورة اختيار أقرب مكان بالقرب من منطقة الخوير أو شمال مطار طبرق وتكون قريبة من خط البترول القادم من حقلي السرير ومسلة.

وأفاد أن رئيس مصلحة الأملاك العامة في طبرق سيتواصل مع رئيس مصلحة التخطيط العمراني بمتابعة عميد البلدية لتخصيص قطعة الأرض.

وأكد أن الشركة المنفذة سوف تنهي إجراءاتها الرسمية مع الدولة الليبية وملاك الأرض وسيتم تعويضهم حسب الأسعار المتداولة، مشيرًا إلى أن المطلوب الآن من الجميع التكاتف لإنشاء هذه المصفاة العملاقة خدمةً للأجيال القادمة.

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