مصلحة المطارات تناقش خطة تطوير مطار بنينا الدولي

عقد رئيس مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة صالح اشتيوي، اجتماعا مع المدير التنفيذي لشركة برقة للاستثمارات العقارية عادل المهول الدرسي، بحضور مدير مكتب شؤون هيئة المواصلات والنقل حسن الفرجاني، ومدير مكتب الشؤون القانونية بالمصلحة ميلاد المعلول، ومدير عام مطار بنينا الدولي عبدالله الشافعي.

ويهدف الاجتماع، لأجل مناقشة الاتفاق على تنفيذ ساحة وقوف الطائرات بمساحة إجمالية 13 هكتار تقريبا، لقطعة الأرض المجاورة لممر الـ TAXIWAY ، إضافة إلى الاتفاق على إعداد الخرائط والتصاميم لعرضها، بالإجتماع القادم، المتوقع عقده بمقر بلدية بنغازي، من أجل تنفيذ خطة تطوير مطار بنينا الدولي.

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