بدء إعادة إعمار حقول النفط والغاز في محافظة الرقة السورية

أفاد رئيس إدارة حقل الثورة النفطي السوري، علي إبراهيم، بتحرير كل حقول النفط والغاز في محافظة الرقة وفي المنطقة ما بينها ومحافظتي حماة وحمص، مضيفا أنه بدأ العمل على إعادة إعمارها.

وقال إبراهيم إن كل الحقول النفطية وكل البنية التحتية في محطات المعالجة في الحقول مدمرة بالكامل، أما خطوط الأنابيب فتم تدميرها جزئيا.

وأضاف: “إن استئناف عمل هذه الحقول يتطلب إجراء عمل كبير وجذب الشركات الكبيرة”.

وأشار إلى أن دمار الحقول النفطية في هذه المناطق كان نتيجة لغارات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي كان يقصف الأراضي الواقعة تحت سيطرة تنظيم “داعش”.

وقبل الحرب في سوريا كان حقل الثورة ينتج 6 آلاف برميل من النفط يوميا.

المصدر: نوفوستي

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