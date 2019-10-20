أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد 20أكتوبر 2019، الساعة .00 القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.17 و4.16.75 دينار

الدولار الأمريكي – بنغازي 4.15 دينار

اليورو 4.545 دينار

الجنية الإسترليني 5.09 دينار

الليرة التركية 0.70 دينار

الدينار التونسي 1.43 دينار

الجنية المصري 0.24 دينار

الدولار الكندي 2.76 دينار

الدينار الأردني 5.82 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.125 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ144 دينار

كسر الفضة 1.85 دينار

بطاقة أرباب الأسر 3.70 دينار

دولار بشيك المصدق: 4.20 الجمهورية – و4.22 التنمية دينار

*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية