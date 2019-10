شركة أرامكو تُعلن رسمياً تخفيض أسعار البنزين في السعودية

كشفت شركة أرامكو السعودية عن تخفيض أسعار البنزين المحلي خلال الربع الرابع من العام الحالي.

حيث أكدت وكالة الأنباء السعودية أمس السبت أن أرامكو خفضت أسعار البنزين إلى 1.50 ريال للتر الواحد من نوع 91، بعدما كان 1.53 ريال في الربع الثالث، وإلى 2.05 ريال من نوع 95، بعدما كان 2.18 ريال للتر في الربع الثالث.

كما أوضحت أرامكو أنه سيتم اعتماد أسعار البنزين المحدثة ابتداء من الأحد 20 أكتوبر الجاري.

هذا وأفادت أرامكو أن ذلك يأتي وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، مشيرةً إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً، تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

