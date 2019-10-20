تونس تعتزم رفع أسعار المحروقات بميزانية 2020

كشفت وزارة المالية التونسية في وثيقة مشروع ميزانية السنة المقبلة عن تعديلات جديدة على أسعار المحروقات، مؤكدة أن المشروع يحقق التوازن على مستوى منظومة المحروقات للعام المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التوازن يتحقق عبر الاقتصاد في نفقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية لصناعات التكرير التابعتين للحكومة.

وبينت الوثيقة أن الزيادة بقيمة دولار واحد في سعر البرميل من شأنها أن تزيد نفقات الدعم بنحو 142 مليون دينار تونسي.

يُشار إلى أن تونس قد رفعت أسعار المحروقات 4 مرات متتالية خلال السنة الماضية وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي ينص على تعديل أسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر آليا.

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