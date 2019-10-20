شركة رأس لانوف تحتفل بـ”إنجاز طال انتظاره”

لم يكن السبت يوما عاديا في تاريخ شركة رأس لانوف التي احتفلت فيه بإعادة تشغيل مصنع البولي إيثيلين بالمجمع الصناعي في الشركة بحضور شخصيات رفيعة المستوى بينها رئيس مجلس الإدارة شعبان بسيبسو وآمر حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي ووفد ممثل من غرفة عمليات سرت الكبري الذي كان لهم الدور الكبير في تأمين مقر الشركة وتهيئة الظروف لإعادة تشغيل مصنع البولي إيثيلين.

رئيس الإدارة شعبان بسيبسو قال إن معدل الإنتاج لمصنع البولي إيثيلين عالي الكثافة وصل إلى 240 طنا في اليوم، وإن التجهيزات مازالت تجري لتغشيل الخط الثاني منخفض الكثافة، مؤكدا أن الفرق الفنية مازالت تعمل لإعادة تشغيل مصنع الإيثيلين التي وصلت فيه نسبة الإنجاز إلى 98%.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط للاعتماد على شركة رأس لانوف لخلق تنوع في الصناعات النفطية في ليبيا وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض الصناعات الأمر الذي سيوفر مصروفات الإنفاق الأجنبي ويحيي البنية التحتية في ليبيا.

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