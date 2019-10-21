اقتصاد

استقرار أسعار النفط في تعاملات الاثنين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاودت أسواق النفط الافتتاح من جديد اليوم الاثنين على استقرار الاسعار بشكل كبير لتعوض كل ما خسرته في الفترة القريبة الماضية والتي أثارت مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي والطلب على الخام.

وفي جلسة افتتاح اليوم سجلت العقود الآجلة لخام برنت 59.41 دولار للبرميل منخفضة بمقدار سنت واحد فقط عن آخر جلسة فيما نزلت العقود الآجلة لخام الوسيط الامريكي سنتين إلى 53.76 دولار للبرميل.

الجدير بالذكر أن الأسعار تراجعت في وقت سابق من الجلسة في ظل مؤشرات استمرار وفرة المعروض العالمي النفط الخام عدا المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين والتي تعد أكبر مستورد للخام في العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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