استقرار أسعار النفط في تعاملات الاثنين

عاودت أسواق النفط الافتتاح من جديد اليوم الاثنين على استقرار الاسعار بشكل كبير لتعوض كل ما خسرته في الفترة القريبة الماضية والتي أثارت مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي والطلب على الخام.

وفي جلسة افتتاح اليوم سجلت العقود الآجلة لخام برنت 59.41 دولار للبرميل منخفضة بمقدار سنت واحد فقط عن آخر جلسة فيما نزلت العقود الآجلة لخام الوسيط الامريكي سنتين إلى 53.76 دولار للبرميل.

الجدير بالذكر أن الأسعار تراجعت في وقت سابق من الجلسة في ظل مؤشرات استمرار وفرة المعروض العالمي النفط الخام عدا المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين والتي تعد أكبر مستورد للخام في العالم.

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