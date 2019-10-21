اقتصاد

بدء المنتدى السنوي لتطوير قطاع الطاقة بليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت الاثنين فعاليات المنتدى السنوي الأول في تونس لتطوير قطاع الطاقة بليبيا بمشاركة المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء والصندوق الإنمائي الاقتصادي الاجتماعي الى جانب عدد من الشركات المحلية والدولية

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله سيغيب عن حضور المنتدى بسبب وجوده في أمريكا، حيث حضر بدلا عنه محمد العماري عضو مجلس إدارة المؤسسة.

وتضمنت الجلسة الأولى موضوع استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز الاستخراج من الحقول النفطية، ومخططات المؤسسة الوطنية للنفط لمستقبل النفط والغاز في البلاد من حيث استخدام التقنيات الحديثة في استخراج النفط وانعكاس ذلك على معدلات التكرير والتصدير.

وتناولت الجلسة الثانية موضوع تمويل جزء من مشروعات المؤسسة الوطنية للنفط من خارج ميزانية الدولة، ودور القطاع الخاص في تشغيل الحقول القابلة للنضوب “منخفضة الإنتاجية” وتنمية الصناعات النفطية تحت إشراف المؤسسة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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