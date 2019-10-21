بدء المنتدى السنوي لتطوير قطاع الطاقة بليبيا

انطلقت الاثنين فعاليات المنتدى السنوي الأول في تونس لتطوير قطاع الطاقة بليبيا بمشاركة المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء والصندوق الإنمائي الاقتصادي الاجتماعي الى جانب عدد من الشركات المحلية والدولية

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله سيغيب عن حضور المنتدى بسبب وجوده في أمريكا، حيث حضر بدلا عنه محمد العماري عضو مجلس إدارة المؤسسة.

وتضمنت الجلسة الأولى موضوع استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز الاستخراج من الحقول النفطية، ومخططات المؤسسة الوطنية للنفط لمستقبل النفط والغاز في البلاد من حيث استخدام التقنيات الحديثة في استخراج النفط وانعكاس ذلك على معدلات التكرير والتصدير.

وتناولت الجلسة الثانية موضوع تمويل جزء من مشروعات المؤسسة الوطنية للنفط من خارج ميزانية الدولة، ودور القطاع الخاص في تشغيل الحقول القابلة للنضوب “منخفضة الإنتاجية” وتنمية الصناعات النفطية تحت إشراف المؤسسة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية