مصلحة الطيران تباشر توسعة محطة الركاب بمطار معيتيقة

باشرت الشركة التي تعاقد معها جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتنفيذ مشروع توسعة وتحوير محطة الركاب بمطار معيتيقة الدولي، عملها بعد اعتماد تصاميم المشروع.

وأوضحت المصلحة، وفق الصفحة الرسمية،الأثنين، أن المشروع سيستغرق 3 أشهر، ويشمل إنشاء محطة ركاب لمغادرة الرحلات الدولية تحوي 18 منصة جديدة، و 3 بوابات مغادرة للرحلات الدولية تسع ما يزيد عن 750 مسافرا.

وأضافت المصلحة أن المشروع يشمل أيضا إنشاء منطقة لمراقبة الجوازات وتفتيش الحقائب المحمولة، واستحداث مرافق خدمية وأنشطة تجارية ستسهم مساهمة فعالة في استيعاب كثير من المسافرين وتقديم خدمات تليق بهم.

يشار إلى أن مصلحة الطيران المدني أعلنت، خلال سبتمبر المنصرم، تعليق جميع الرحلات بمطار معيتيقة بعد تعرضه لأضرار مادية نتيجة تكرر استهداف طيران حفتر لمرافقه وبنيته التحتية.

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