سيارة بـ 250 ألف و5000 يورو..مصاريف أعضاء مجلس النواب في طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا اليوم الإثنين أن أعضاء مجلس نواب في طرابلس طرابلس سيتم تسليمهم خلال الأيام القادمة سيارات جديدة.

وأضاف آغا عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن السيارة الواحدة تكلفتها مائتان وخمسون ألف دينار تم توريدها عبر أحد الوكلاء في طرابلس

وأشار رئيس لجنة السيولة إلى أنه يتم صرف مبلغ خمسة آلاف يورو نقدًا تصرف لأعضاء مجلس النواب في طرابلس من المركزي طرابلس شهري كبدل مهمات.

ولفت آغا إلى أن أعضاء مجلس الدولة لديهم هم نفس هذه الامتيازات.

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