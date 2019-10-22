الجوف تعلن تشغيل مصنع الصناعات الموازنة

أعلنت شركة الجوف يوم أمس الاثنين عن إعادة تشغيل مصنع الصناعات الموازنة بعد سنوات من التوقف.

ومن جهته عبّر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال اتصال هاتفي بأعضاء مجلس إدارة شركة الجوف عن امتنانه لما قاموا به من أعمال طيلة الفترة الماضية.

وكشف مصطفى صنع الله أن الجوف حققت رقما قياسيا من حيث الإيرادات هذا العام وهو الأكبر منذ عام 2010 بإجمالي إيرادات بلغت 33 مليون دينار.

وشدد صنع الله على أن المؤسسة ستقوم بحفر إحدى وثلاثين بئرا بحري وأكثر من أربعين بئرا في المناطق البرية، مؤكدا أن شركة الجوف سيكون لها جزء من إنجاز هذه الأعمال.

وأشاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بدور الشركة في إدخال تقنيات جديدة للسوق النفطي في ليبيا ما أسهم في الرفع من إنتاج بعض الشركات المحلية.

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