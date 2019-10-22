الوطنية للنفط تعلن استئناف الإنتاج بمصنع المواد الموازنة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استئناف

الإنتاج بمصنع المواد الموازنة بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن سنويًّا، عقب انتهاء

شركة الجوف التقنية النفطية من صيانة المصنع التابع لها.

وأوضحت المؤسسة، على صفحتها الرسمية،

الثلاثاء، أن أعمال الصيانة شملت المباني الإدارية، وتجهيز قاعة الاجتماعات،

وصيانة مبنى إدارة التصنيع ومختلف الوحدات الإنتاجية بالمجمع الصناعي، وصيانة

شاملة لمصنع المواد الموازنة المتوقف منذ سنة 2014.

وفي هذا السياق، قال رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله، إن هذا المصنع ينتج العديد من المواد المستخدمة في حفر الآبار النفطية، منها “البارايت، والبنتونايت، وكربونات الكالسيوم”، ومادة الردم المستعملة للحماية المهبطية، مؤكدا عزمهم على حفر أكثر من 40 بئرا في المناطق البرية السنة القادمة، وقرابة 31 بئرا بحريا في السنوات القادمة في التركيبين (أ و ه).

يشار إلى أن شركة الجوف التقنية النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بدأت منذ سبتمبر الماضي أعمال صيانة شملت مصنع المواد الموازنة وبعض المباني

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