عتيقة: ليبيا بحاجة لتنمية بمشاريع الطاقة 

قال أحمد عتيقة الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمارات البترولية “أبيكورب” إن دول المنطقة العربية تشهد تحولا كبيرا في قطاع الطاقة بشقيها النفط والكهرباء في اتجاه إحداث تنوع في الطاقة ومصادر الدخل.

وأضاف عتيقة خلال تصريح خاص لـ 218 أدلى به على هامش منتدى تطوير قطاع الطاقة في ليبيا أن البلاد تحتاج إلى تنفيذ مشاريع خاصة بتنمية مشاريع الطاقة لتلبية الحاجة الكبيرة من حيث الاستثمار في الحقول وإدخال التكنولوجيا في الصناعات النفطية، بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة.

وشدد رئيس “أبيكورب” على أهمية القطاع الخاص في مجال الطاقة في جلب استثمارات أجنبية وهو بمثابة تحد في ظل وجود اقتصاد ريعي في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية