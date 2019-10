المحادثات التجارية الإيجابية تدفع أسواق الذهب حول العالم للاستقرار

انخفض أداء الذهب إلى حد كبير اليوم الثلاثاء، إذ يتعرض لضغوط نزولية بفعل صعود الأسهم الآسيوية، ترحيباً بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكنه تلقى دعماً من جراء عدم وضوح تفاصيل المفاوضات.

ولم يسجل الذهب في المعاملات الفورية تغيراً يذكر عند 1484.86 دولار للأوقية، كما تماسك الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 1487.80 دولار للأوقية.

من جهته قال يو تشينغ، نائب وزير الخارجية الصيني أن الصين والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في محادثاتهما التجارية، مضيفاً أنه طالما احترم الجانبان بعضهما البعض فإنه ما من مشكلة لا يمكن حلها.

