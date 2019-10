شركة إماراتية تبدأ إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس!

استحوذت شركة دراغون أويل الإماراتية على صفقة شراء حقوق امتياز شركة بي بي البريطانية في مناطق خليج السويس بمصر.

حيث قالت وزارة البترول المصري في بيان لها أمس الاثنين، إنه بموجب الشروط والبنود المنصوص عليها في صفقة الشراء، أصبحت شركة دراغون أويل شريك الهيئة المصرية العامة للبترول، بدلاً من شركة بي بي، في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

وتابعت الوزارة أنه من شأن إتمام صفقة الشراء تعزيز الإنتاج الاستراتيجي للشركة الإماراتية واستثماراتها في عدد من مناطق ودول العالم.

هذا وتخطط دراغون أويل إلى تعزيز الإنتاج إلى مستويات أعلى من 75 ألف برميل يومياً عن طريق زيادة نشاط الحفر والاستثمار بطريقة تقنية، والمحافظة على هذا المستوى من الإنتاج خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بتقديم أفضل الطرق والممارسات الفنية والتكنولوجية والإدارية لتطوير تلك الحقول البحرية.

