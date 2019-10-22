سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، الساعة .00 القيم الآتية:
الدولار الأمريكي-طرابلس 4.15 دينار
الدولار الأمريكي-زليتن 4.155 دينار
اليورو 4.55 دينار
الجنية الإسترليني 5.13 دينار
الليرة التركية 0.71 دينار
الدينار التونسي 1.44 دينار
الجنية المصري 0.25 دينار
الدولار الكندي 2.75 دينار
الدينار الأردني 5.82 دينار
حوالات دبي-تركيا 4.12 دينار
كسر الذهب عيار 18 144 دينار
كسر الفضة 1.85 دينار
*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر
أضف تعليقـك