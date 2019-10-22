ديوان المحاسبة يُشدد على إجراءات نهاية العام المالي

طالب ديوان المحاسبة كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة بإقفال حساباتها المالية وإيقاف الخصم على اعتماداتها بحلول آخر يوم في شهر ديسمبر المُقبل.

ونوّه الديوان أصحاب هذه الجهات بأنه قد أوقف إجراء تعديلات على قرار المجلس الرئاسي رقم 357 بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام المالي 2019، كما ألغى تفويضات الترتيبات المالية للسنة المالية 2019 والتي لم تصرف حتى شهر ديسمبر.

وأوقف الديوان إجراء المناقلات بين اعتمادات الترتيبات المالية وإصدار التفويضات المالية نهاية أكتوبر الحالي، والتفويضات المصلحية بنهاية ديسمبر المُقبل.

وطالب ديوان المحاسبة بتوريد الإيرادات المحصلة وترجيع بواقي تنفيذ ميزانيات الجهات المعنية إلى حساب الإيراد العام رقم (31) المفتوح بمصرف ليبيا المركزي في موعد أقصاه 30 يناير 2020.

كما دعا إلى العمل على إقفال حسابات خارج الترتيبات المالية كالعهد والدفعات المقدمة المصروفة حتى نهاية 2019 وتحميل ما تم صرفه منها إلى السنة المالية الجارية، وإجراء الجرد في آخر يوم من أيام السنة المالية الحالية بواسطة لجان خاصة لهذا الغرض.

وشدد الديوان في بيانه على ضرورة الالتزام بموافاة وزارة المالية وديوان المحاسبة بالحسابات الختامية ومرفقاتها، والالتزام بدراسة ملاحظات وتقارير ديوان المحاسبة وفروعه عن السنة المالية المنتهية في 31 من سبتمبر القادم.

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