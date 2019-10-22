الحبري على رأس وفد ليبي يزور اليونان

شرع وفد مصرف ليبيا المركزي في زيارة عمل لليونان بقيادة المحافظ علي الحبري إضافة إلى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ومدير مكتب المشروعات في البلدية أسامة الكزة، ورئيس إدارة مصرف التجارة والتنمية جمال عبد المالك.

وبحسب الأنباء الواردة حول الزيارة التي بدأت الثلاثاء، وتستمر خمسة أيام، فإن المركزي وبلدي بنغازي سيبحثان أوجه التعاون في المجالات المصرفية والبنية التحتية والاستفادة من الخبرات اليونانية في تعزيز عمل القطاعات العامة والخاصة، ولم تنشر إدارة المصرف أو البلدية أي تفاصيل عن الزيارة.

ويرجح مراقبون أن المحادثات مع الجانب اليوناني تتعلق بملف إعادة إعمار مدينة بنغازي، في إشارة أن الوفد الليبي المسافر اليوم، هم أعضاء لجنة إعادة الاستقرار للمدينة.

وكان اللجنة قد اجتمعت قبل نحو شهر برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني واعتمدت 99 مشروعًا في المدينة، بقيمة 113.685.059 دينارا ليبيا.

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