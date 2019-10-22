صنع الله يؤكد قدرة المؤسسة على تحقيق الإنجازات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، إلى تنويع مصادر الدخل وتمكين الأفراد من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق المصالحة.

وذكرت “الوطنية للنفط” في بيان لها، أن صنع الله استعرض في كلمة ألقاها بالمجلس الأطلسي، الجمعة الماضية، جملة من الحلول ذات الصبغة الفنية لتحقيق ذلك، بداية من مبادرات الشفافية المالية وإصلاح نظام الدعم، وصولاً إلى إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية وتخصيص صندوق لفائدة مختلف المناطق المجاورة للعمليات النفطية.

وتابعت أنه على الرغم من حالة الصراع شبه الدائم التي تشهدها المؤسسة الوطنية للنفط على مدار السنوات الأخيرة الماضية، وحملات التضليل الواسعة التي تهدف إلى تشويه صورة المؤسسة وزعزعة ثقة الشعب فيها، إلا أن صنع الله حافظ على تفاؤله، حيث صرح قائلًا: “لكل مواطن ليبي مصلحة في نجاح المؤسسة الوطنية للنفط، ليس فقط لأن الشعب الليبي هو المالك الفعلي للمؤسسة، بل لأن جميع الليبيين يعتمدون عليها”، موضحًا أن المؤسسة الوطنية للنفط قادرة على تحقيق إنجازات عظمى في حال توفّر الظروف المناسبة لذلك.

وأضافت أن صنع الله حذر من خطر مزاحمة قطاع النفط للقطاعات الاقتصادية الأخرى، وأنه حث في نفس السياق على الابتعاد عن نظام الاستحقاق والبدء في تبنّي نظام قائم على الدخل المكتسب، مُبينة أنه قال: “لدى ليبيا قطاعات أخرى واعدة إلى جانب قطاع النفط، ونحن بحاجة إلى تقرير مصيرنا بأنفسنا وتطوير استراتيجيتنا الخاصة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني”، مؤكدًا أنه على شباب ليبيا تطوير روح المبادرة لديهم والاعتماد أكثر على أنفسهم، وأنّه على “الوطنية للنفط” واجب خلق المزيد من الفرص.

وواصل صنع الله: “يجدر بالوزارات المختصة تحمل جانب كبير من المسؤولية إزاء تمكين الجميع من اكتساب مهارات عملية، إضافة إلى الحرص على إزالة كافّة العراقيل التنظيمية التي تشكّل عائقا أمام تأسيس الشركات في القطاع الخاص”.

وفي ختام البيان، ذكرت الوطنية للنفط، أن كريم ميزران، الباحث المقيم بالمجلس الأطلسي، أشاد بالجهود التي يبذلها صنع الله قائلاً: “لقد أظهر مصطفى صنع الله قدرة كبيرة على المحافظة على فاعلية الجانب الفني لعمل المؤسسة الوطنية للنفط، مُساهمًا بذلك في الحفاظ على وحدة العاملين، وضمان سلامتهم، وحماية المنشآت النفطية بمختلف المواقع”، مُبينًا أن صنع الله أظهر صبرًا وذكاءً استثنائيين في التعامل مع الوضع السياسي الهش في ليبيا.

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