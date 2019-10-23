وزير الطاقة الروسي: لا مقترحات رسمية لتعديل اتفاق إمدادات النفط العالمية

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الأربعاء إنه لا توجد مقترحات رسمية لتعديل بنود الاتفاق العالمي بين منظمة أوبك وحلفائها لتقليص إمدادات النفط.

وكانت مصادر قد أبلغت رويترز في وقت سابق بأن أوبك وغيرها من الدول المنتجة للنفط ستبحث احتمال تعميق تخفيضات إنتاج النفط حين تجتمع في ديسمبر كانون الأول بسبب مخاوف حيال ضعف نمو الطلب العام المقبل.

وقال نوفاك للصحفيين في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود ”لا توجد مقترحات رسمية من أي أحد بشأن تعديل الاتفاق“، مضيفا أنه يتعين على جميع الأطراف الوفاء بتعهداتهم ”بالكامل“.

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