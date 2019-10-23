اقتصاد

“الزويتينة” يصدِّر مليون برميل نفط للصين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صدرت ليبيا يوم الثلاثاء مليون برميل من النفط الخام إلى الصين عبر ناقلة النفط الخام “فورنت بالدير” .

و وفقا لما نشرته صفحة ميناءي البريقة والزويتنية فإن الناقلة التي ترفع علم جزر سيشل شحنت 600 ألف برميل من ميناء رأس لانوف النفطي و400 ألف من ميناء الزويتينة ليبلغ إجمالي ما تم تصديره مليون برميل.

وكانت إدارة ميناء الزويتينة النفطي قد أعلنت الاسبوع الماضي تسفير ناقلة النفط “دلتا ماريا” DELTA MARIA إلى الصين وعلى متنها مليون برميل من النفط الخام وتسعى ليبيا للرفع من إنتاجها السنوي النفطي لزيادة العائدات المالية للخزانة العامة التي تعتمد بنسبة 95% من تمويلها على قطاع النفط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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