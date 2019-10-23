بريتش بتروليوم وإيني تؤجلان مشروعهما لتنقيب النفط بليبيا

ذكر موقع بتروليوم إيكينوميست، أن شركتي بريتيش بتروليوم البريطانية وإيني الإيطالية، أجلتا مشروع تنقيب عن النفط في ليبيا، المزمع مطلع العام الحالي جراء الوضع الأمني المتدهور.

وقال الموقع إن الشركتين أجلتا المشروع المعلن عنه في أكتوبر من العام الماضي، وأجلت معه خطط لنشر أجهزة الحفر، دون الإعلان عن موعد الاستئناف.

ويتركز المشروع على ثلاث كتل استكشافية عملاقة، اثنتان في حوض غدامس الغربي والثالثة في خليج سرت. وكان ذلك يعد عودة لشركات النفط العالمية التي ابتعدت عن ليبيا منذ بدء الحرب في 2014، وفق الموقع.

وبحث قبل أسبوعين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مشاريع مشابهة، مع كل من مديري شركتي سانكور وايكوانور، في العاصمة البريطانية لندن، إذ تناولوا تفعيل اتفاقية الشراكة لاستكشاف النفط والتنقيب عنه ومقاسمة الإنتاج.

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