ديوان المحاسبة بطرابلس يناقش عمل الأجهزة الرقابية

عقد الثلاثاء اجتماع موسع لمسؤولي الأجهزة الرقابية في ليبيا ضم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي.

ونوقش في الاجتماع الذي عقد بطرابلس في مقر هيئة مكافحة الفساد وبحضور مديري الإدارات الفنية والقانونية عمل الأجهزة الرقابية في ليبيا وآلية مكافحة الفساد المالي والإداري.

وشدد مديرو الأجهزة الرقابية على ضرورة تطبيق مبدأ الحوكمة الرشيدة وتطبيق أساسيات الشفافية والنزاهة في كافة المؤسسات المعنية بالرقابة عليها، مشددين على ضرورة إحالة كافة المتورطين إلى القضاء، كما اتفق شكشك والشيخ والشنطي على ضرورة تبادل المعلومات بشكل مستمر لتسهيل الإجراءات الرقابية.

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