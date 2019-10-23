اقتصاد

ديوان المحاسبة بطرابلس يناقش عمل الأجهزة الرقابية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد الثلاثاء اجتماع موسع لمسؤولي الأجهزة الرقابية في ليبيا ضم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي.

ونوقش في الاجتماع الذي عقد بطرابلس في مقر هيئة مكافحة الفساد وبحضور مديري الإدارات الفنية والقانونية عمل الأجهزة الرقابية في ليبيا وآلية مكافحة الفساد المالي والإداري.

وشدد مديرو الأجهزة الرقابية على ضرورة تطبيق مبدأ الحوكمة الرشيدة وتطبيق أساسيات الشفافية والنزاهة في كافة المؤسسات المعنية بالرقابة عليها، مشددين على ضرورة إحالة كافة المتورطين إلى القضاء، كما اتفق شكشك والشيخ والشنطي على ضرورة تبادل المعلومات بشكل مستمر لتسهيل الإجراءات الرقابية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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