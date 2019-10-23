الوطنية للنفط تؤكد السيطرة على تسرب بئر نفطي بحقل الشادار

سيطرت شركتا سرت والواحة النفطيتين على التسرب الذي وقع في الـ 5 من أكتوبر الجاري بالبئر (1أ-126) بحقل الشادار النفطي، بعد تلقيهما إخطارا من المؤسسة الوطنية للنفط بوجود تسرب في البئر.

وأوضحت المؤسسة الوطنية، الثلاثاء، أنها شكلت فريقا من إدارة الحفر والهندسة النفطية للسيطرة على التسرب، مؤكدة أن التسرب لم يتسبب في أي أضرار تذكر أثناء تنفيذهم أعمال الصيانة اللازمة للبئر وفق الإجراءات والمعايير الصحيحة المتبعة في التعامل مع مثل هذه الحوادث.

يشار إلى أن المؤسسة الطنية للنفط أخطرت شركة سرت لإنتاج النفط والغاز في أكتوبر الجاري بوجود تسرب بحقل “الشادار” التابع لشركة “زلاف ليبيا” لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.

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