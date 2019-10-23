“شمال إفريقيا”: سحب بسقف مفتوح لعملاء فرع غريان

أعلنت إدارة مصرف شمال إفريقيا عن توزيع السيولة النقدية لكافة عملاء الفرع في مدينة غريان اعتبارا من يوم السبت المقبل

ووفقا لما ورد عن المصرف، فإن العملاء الراغبين في إتمام عملية السحب عليهم التوجه يوم السبت للمقر الرئيسي الكائن في منطقة الظهرة بطرابلس، منوها في الوقت ذاته أن سقف السحب مفتوح ولن يتم تقييد إجمالي السحب.

وطالب المصرف عملاءه بضرورة إحضار إثبات هوية وإرفاق الصك أو إرفاق توكيل للأشخاص الوسطاء لإتمام عملية السحب.

وكانت إدارة الفرع قد أعلنت في وقت سابق من تمكنها إتمام إجراءات بطاقات مخصصات أرباب الأسر للعديد من عملائها مطالبة منهم استلامها للاستفادة من الخدمة.

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