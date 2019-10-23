اقتصاد

“شمال إفريقيا”: سحب بسقف مفتوح لعملاء فرع غريان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة مصرف شمال إفريقيا عن توزيع السيولة النقدية لكافة عملاء الفرع في مدينة غريان اعتبارا من يوم السبت المقبل

ووفقا لما ورد عن المصرف، فإن العملاء الراغبين في إتمام عملية السحب عليهم التوجه يوم السبت للمقر الرئيسي الكائن في منطقة الظهرة بطرابلس، منوها في الوقت ذاته أن سقف السحب مفتوح ولن يتم تقييد إجمالي السحب.

وطالب المصرف عملاءه بضرورة إحضار إثبات هوية وإرفاق الصك أو إرفاق توكيل للأشخاص الوسطاء لإتمام عملية السحب.

وكانت إدارة الفرع قد أعلنت في وقت سابق من تمكنها إتمام إجراءات بطاقات مخصصات أرباب الأسر للعديد من عملائها مطالبة منهم استلامها للاستفادة من الخدمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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