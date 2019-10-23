تركيا تعتزم تحويل 17 مليار دولار من “المركزي” للخزانة

تحاول الحكومة التركية التخفيف من حدة أزمتها الاقتصادية، وبحسب مصدر مطلع فإن تركيا تعتزم تحويل نحو 17 مليار دولار من حساب خاص تابع للبنك المركزي إلى وزارة الخزانة، وهو ما يعاد 100 مليار ليرة تركية، إلا أنها لم تتخذ قرار نهائيا حول ذلك، فيما امتنعت وزارة الخزانة والمركزي عن الحديث بالموضوع.

وأصدر البرلمان التركي في يوليو الماضي قانونا يسمح بتحويل الاحتياطيات القانونية لدى البنك المركزي التي تقدر بنحو 40 مليار ليرة إلى الخزانة، وفي الوقت نفسه رفعت تركيا توقعاتها لنسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9% للعام الحالي من 1.8% في تقديراتها السابقة.

وأظهرت بيانات أن العجز في الميزانية بلغ بمجمله 85.5 مليار ليرة من الربع الأول إلى الثالث من العام، فيما توقعت اسطنبول أن يبلغ العجز في الربع الرابع من 2019، 125.0 مليار ليرة، وكشفت بيانات أخرى عن أن هناك العديد من المؤسسات اقترضت من الخارج مئات الملايين من الدولارات، من بينها مؤسسات البلديات والمديرية العامة للطرق حتى وزارة التعليم.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي للدولة التركية التي عانى اقتصادها كثيرا منذ عام 2018 بسبب هبوط قيمة عملتها لأكثر من 30%، 446.9 مليار دولار حتى 30 يونيو الماضي وفقا لإحصاءات رسمية.

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