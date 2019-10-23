“أوبك” تتجه لمواصلة تخفيضات معروض النفط

كشفت مصادر من تحالف “أوبك بلس” عن اعتزام منظمة أوبك وحلفائها خلال اجتماعهم القادم في ديسمبر دراسة الاستمرار في تخفيضات معروض النفط الخام في ظل المخاوف من ضعف النمو وتباطؤ الطلب في 2020.

وأكدت المصادر أن المملكة العربية السعودية تريد التركيز أولا على تدعيم الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج المبرم بين المنظمة وروسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء، قبل الالتزام بمزيد من التخفيضات.

وفي الوقت نفسه تقوم المملكة ومنتجين خليجيين آخرين في “أوبك” بخفض الإنتاج بأكثر من حصتهم المتعهد بها لضمان استقرار السوق والحد من انخفاض الأسعار، فيما يقل إنتاج السعودية وهي أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط بنحو 300 ألف برميل يوميا عن المستوى المستهدف الأمر الذي يجعلها تتحمل مسؤولية أكبر حجم من التخفيضات.

وأشارت مصادر إلى أن السعوديين يحاولون دفع بعض الدول كنيجيريا والعراق للوصول إلى نسبة الامتثال إلى 100% لمنع أسعار الخام من الانخفاض، ووفقا لهذه المصادر فإن الأمور ستزداد وضوحا في نوفمبر المقبل.

وفي السياق ذاته تتوقع منظمة أوبك تباطؤاً في الطلب وزيادة في المعروض من المنتجين غير الأعضاء العام القادم بالتزامن مع تراجع في الطلب على خام المنظمة في 2020 بالإضافة إلى زيادة في المعروض من منافسين مثل الولايات المتحدة في الوقت الذي قال فيه أحدث تقرير شهري لها عن سوق النفط إن الطلب العالمي على خامها سيبلغ 29.6 مليون برميل يوميا في المتوسط، بانخفاض 1.2 مليون برميل يوميا عن العام الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية