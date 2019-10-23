معيتيق يشارك في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي

أكد النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق؛ على أهمية تعزيز التعاون بين ليبيا والنمسا في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم مصلحة البلدين، ودعم الجهود التي تبذل لخلق شراكة اقتصادية بينهما.

وقال معيتيق خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي بالعاصمة فيينا؛ إن حكومة الوفاق عازمة على المضي قدما نحو البناء والتنمية رغم الحرب المستمرة على طرابلس.

هذا وتمثل ليبيا الشريك العربي الأول من حيث حجم التبادل التجاري مع النمسا، إذ تجاوز الميزان التجاري خلال 2018 المليار دولار، إلى جانب التعاون بين الدولتين في صناعة الحديد والصلب والقطاع الصحي، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

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