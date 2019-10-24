ليبيا تشتري مليون طن من القمح الروسي

صرح رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية الليبية، ليف دينغوف، بأن موسكو وطرابلس تخططان لتوقيع عقد لتوريد مليون طن من القمح الروسي إلى ليبيا.

وجاء التصريح عقب لقاء المسؤول الروسي رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج ، الذي وصل إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في القمة الروسية -الإفريقية.

وقال دينغوف إنه من المفترض توقيع العقد، الذي تبلغ مدته عاما واحدا، في غضون شهر، على أن يبدأ التوريد في بداية العام القادم.

وبالإضافة لتوريد القمح، بحث الجانبان مجالات التعاون الأخرى، وقال المسؤول، إن “الاجتماع مع السراج أظهر أن طرابلس مهتمة بتطوير تعاون متعدد الجهات مع موسكو، سياسيا واقتصاديا”.

وأضاف، أن الليبيين قد أعربوا عن اهتمامهم بتنفيذ مشاريع في مجالات مثل التنقيب عن النفط والغاز، والكهرباء، إضافة لتقديم يد العون في بناء محطة للطاقة.

وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج موسم الحبوب خلال العام الزراعي الحالي نحو 129 مليون طن، منها 80 مليون طن من القمح، وفقا لبيانات روسية.

يشار إلى أن قمة “روسيا – إفريقيا” انطلقت يوم الأربعاء في مدينة سوتشي الروسية برئاسة بوتين والسيسي، حيث أن مصر تترأس حاليا الاتحاد الإفريقي. وتعد القمة أكبر حدث بهذا المستوى في العلاقات بين روسيا والقارة السمراء.

وتزامنا مع القمة سينعقد منتدى اقتصادي يهدف لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والدول الإفريقية، وعرض مشاريع واعدة على رجال الأعمال المشاركين في المنتدى.

المصدر: RT

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