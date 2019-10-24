الكبير يشارك في اجتماعات “النقد الدولي” بواشنطن

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في أعمال الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجلس المحافظين لصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ووفقا لما نشره المصرف عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك يوم الأربعاء فإن الكبير ناقش صحبة المختصين وأعضاء صندوق النقد الدولي التحديات الاقتصادية العالمية وأثرها على اقتصاد الدول والحرب التجارية القائمة بين أميركا والصين وتطرق الحضور إلى أهمية تطوير النظام المالي العالمي كما جاء في بنود الاجتماعات التي عقدت في واشنطن محاربة الفقر وتحسين سوق العمل العالمي للحد من مستويات البطالة، وتعاهد المشاركون بإحداث الاستقرار المالي والنقدي في العالم.

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