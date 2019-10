الصديق الكبير يلتقي محافظي البنوك المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في العاصمة الأمريكية واشنطن مع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الجديد.

حيث ناقش معهم أهم الأحداث والتطورات في المنطقة والتحديات المسقبلية، كما تم استعراض تجارب بعض الدول وبرامج دعم الصندوق للدول ذات الاقتصادات الهشة.

هذا وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي قد شارك في الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجلس المحافظين لصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي ناقشت عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي والأفاق المستقبلية والتنمية الدولية في ظل التحديات القائمة والتي من أهمها الصراعات التجارية بين الدول الكبرى.

