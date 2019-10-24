المحاسبة تطلب قفل حسابات الجهات الممولة من الخزانة

دعا رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إغلاق حساباتها المالية، وإيقاف الخصم على اعتماداتها في نهاية آخر يوم عمل من ديسمبر القادم.

وطالب شكشك في بيان له، بإيقاف التعديلات على قرار المجلس الرئاسي بشأن إقرار الترتيبات المالية، إلى جانب إلغاء تفويضات الترتيبات المالية التي لم تصرف حتى نهاية ديسمبر القادم.

وشدد بيان ديوان المحاسبة، على وقف إجراء مناقلات بين اعتمادات الترتيبات المالية، وإصدار التفويضات المالية وتوريد الإيرادات المحصلة، وترجيع بواقي تنفيذ ميزانيات الجهات المعنية، إضافة إلى توريد الاستقطاعات والاشتراكات القانونية.

ودعا البيان إلى تشكيل لجان تتولى الجرد السنوي للمخازن والأصول الثابتة بكل جهة ممولة من الخزانة العامة، وتحيل نسخة من نتائج أعمالها إلى وزارة المالية والديوان في موعد أقصاه أواخر فبراير.

كما حث ديوان المحاسبة إلى الالتزام بموافاة وزارة المالية وديوان المحاسبة وفروعه بالحسابات الختامية ومرفقاتها في موعد لا يتجاوز نهاية مارس القادم.

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