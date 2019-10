طرابلس تُطور علاقاتها مع موسكو وتستورد مليون طن من القمح الروسي

أكد رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية الليبية ليف دينغوف أن موسكو وطرابلس تخططان لتوقيع عقد لتوريد مليون طن من القمح الروسي إلى ليبيا.

حيث جاء التصريح عقب لقاء المسؤول الروسي أمس الأربعاء مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ، الذي وصل إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية.

وقال دينغوف إنه من المفترض توقيع العقد، الذي تبلغ مدته عاماً واحداً، في غضون شهر، على أن يبدأ التوريد في بداية العام القادم، وبالإضافة لتوريد القمح، بحث الجانبان مجالات التعاون الأخرى، وقال المسؤول:

“الاجتماع مع السراج أظهر أن طرابلس مهتمة بتطوير تعاون متعدد الجهات مع موسكو، سياسياً واقتصادياً”.

وتابع أن الليبيين قد أعربوا عن اهتمامهم بتنفيذ مشاريع في مجالات مثل التنقيب عن النفط والغاز، والكهرباء، إضافة لتقديم يد العون في بناء محطة للطاقة.

هذا وتعتبر روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج موسم الحبوب خلال العام الزراعي الحالي نحو 129 مليون طن، منها 80 مليون طن من القمح.

