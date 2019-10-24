لرسم معالم المدينة حتى عام 2050 .. عميد بنغازي يوقع عقد المخطط الحضري العام  مع شركة يونانية

أخبار ليبيا 24 – خاص

وقع عميد بلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري مع مدير شركة LEEAD اليونانية عقد باسم “Master Plan “المخطط الحضري العام لمدينة بنغازي اليوم الخميس في العاصمة اليونانية بأثينا .

و كان عميد بلدية أثينا قد أبدى استعداداً للعمل معاً لجسر العلاقة بين المدينتين بالتوأمة للدفع نحو إعادة فتح القنصلية اليونانية ومد خط جوي وبحري بين المدينتين .

وسيرسم مشروع المخطط العام معالم المدينة حتى عام 2050م، بما فيها تصاميم تتعامل مع التوزيع السكاني والخدمي والمناطق السياحية، كما سيعالج مشاكل المدينة الآنية وفي المستقبل من إسكان للنازحين ومعالجة العشوائيات، ومشاكل البيئة، والمياه والصرف الصحي وشبكة الطرق المواصلات والمبان والمرافق والطاقة والبحيرات وبعض المشاريع الأخرى .

وحضر توقيع الاتفاق وفد ليبي رفيع المستوى برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، و وزارة الخارجية بدولة اليونان، وكذلك الشركات اليونانية العالمية صاحبة الخبرة في مجالات هندسة وتنفيذ البنى التحتية والموانئ والمطارات والاتصالات والتقنية الرقمية والطاقة .

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